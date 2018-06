Incidente în fața Guvernului. Intervenție promptă a jandarmilor

foto: captura Antena 3

Câteva sute de persoane protestează miercuri seara în Piaţa Victoriei faţă de coaliţia PSD-ALDE.

Protestatarii au blocat o bandă din carosabilul din zona Muzeului Antipa, după o altercaţie cu poliţiştii de la Rutieră.

Cei prezenţi la miting scandează "Jandarmeria apără hoţia!", "Hoţii, hoţii!", "Demisia!", "Ieşiti din casă dacă vă pasă!", "DNA să vină să vă ia!", "Dragnea, nu uita, România nu e a ta, să faci tu ce vrei cu ea", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi", "Să vă fie frică, poporul se ridică".

Un protestatar a încercat să-i provoace pe jandarmi și a fost imediat imobilizat.

"Este celebrul Marian, acest personaj care în momentul de față are mici dispute cu forțele de ordine publică. A participat și la evenimentele din decembrie 1989. Am stat și eu de vorbă cu el de mai multe ori. Din păcate, se pare că e un om care are niște traume în urma unor agresiuni foarte puternice suferite în timpul Mineriadei din iunie 1990", a spus Radu Tudor.

La miting sunt prezente echipaje ale Jandarmeriei şi ale poliţiştilor de la Rutieră.