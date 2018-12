12 decembrie. Semnificația spirituală a portalului 12.12. Ce se întâmplă mistic în această zi

12 decembrie. Pasionatii de numerologie stiu cat de importanta este ziua de 12 decembrie. 12 este un numar foarte puternic in numerologie. El reprezinta intregul, completul. Sunt 12 luni in an, sunt 12 semne zodiacale. Ajungem la finalul unui ciclu de 12 si o luam de la capat.

12 decembrie. Asadar, suntem in 12-a zi, din a 12-a luna a anului. Ceea ce face ca energia zilei sa devina si mai puternica.

12 decembrie. 12.12 este un portal care deschide starea de constienta. 12.12 are o vibratie puternica, ce ne impinge sa evoluam. Aceasta data este o combinatie intre puternica cifra 1, numarul independentei si al individualitatii, si cifra 2, care poarta energia dorintei de parteneriat, conectare si unitate. In timp ce 1 aduce intelegerea spiritului sinelui si a independentei, numarul 2 se concentraza pe nevoia de a fi inconjurat de alte persoane. In timp ce 12.12 semnifica armonizarea energiilor yin si yang, masculine si feminine.

12 decembrie. In numerologie, 12.12 ofera energia schimbarii, mai ales in relatii. Chiar si cei mai incapatanati intra sub puternica influenta a acestor energii transformationale puternice.

12 decembrie. Dragoste si acceptare

Fie ca este vorba despre relatia de cuplu, relatia cu colegii, cu prietenii, cu subalternii, cu sefii sau cu partenerii de afaceri, combinatia 12.12 aduce un nou inceput. Un alt focus.

12 decembrie. Portalul 12.12 nu ne incurajeaza doar sa fim mai dinamici si sa ne acceptam pe noi insine, ci si pe ceilalti. 12.12 ne reaminteste importanta unor relatii sanatoase, dar si importanta acceptarii si sprijinirii celorlalti.

12 decembrie. Vibratia 12.12

Iata 3 moduri sa optimizezi vibratia 12.12.

