A descoperit din întâmplare detaliile sordide din viața partenerei sale. ”Știam că nu am fost singurul bărbat cu care a făcut amor, dar nu mi-a trecut prin cap așa ceva”

foto: Pexels.com

Vacanță, un loc exotic, soare, ocean. Ingredientele perfecte pentru un concediu reușit. Ce-ar putea să se întâmple?

Un american povesteste pe Reddit că vacanța alături de prietena sa a luat cea mai neașteptată turnură, doar pentru că a văzut ceva ce nu trebuia să vadă.

Bărbatul a descoperit că prietena sa avea o agendă cu toți partenerii săi de amor, după ce s-a uitat prin telefonul ei în timp ce tânăra se bălăcea în apă.

”Din întâmplare am dat peste un fișier pe telefonul ei, erau aproximativ 100 de nume acolo. Și nu doar nume, ci unii erau trecuți și cu vârsta și cu statusul marital. Asta mă face să cred că e lista cuiva care colecționa trofee” a povestit bărbatul.

Jenat și încurcat, acesta și-a luat inima în dinți și a încercat marea cu degetul. Poate măcar în al doisprezecelea ceas femeia va recunoaște.

”Până la urmă am decis s-o întreb cu câți bărbați s-a culcat înainte de mine. Mi-a spus că 15. Apoi i-am zis că știu de listă și s-a enervat teribil, că m-am uitat în telefonul ei. Înțeleg să te superi că mi-am băgat nasul, dar după ce am aflat tot ea o face pe supărata?!” a spus el, adăugând că, deși mai sunt zile bune din concediu, se gândește serios să se urce în primul avion spre casă.