„Am condus-o acasă și am făcut amor nebun. A fost doar începutul. Dar este cumplit cine este femeia de care m-am îndrăgostit”

Foto: Pixabay.com

Uneori, dragostea se află chiar în fața noastră oricât de greu ne-ar fi să o recunoaștem. Dar ce se face atunci când înșeli chiar încrederea oamenilor dragi.

Un tânăr de 19 ani trăiește o adevărată dramă pentru că femeia de care s-a îndrăgostit nu este oricine.

„Am 19 ani și am avut o zi grozavă. Am trecut testul de șofat la cea de-a patra încercare. A fost o adevărată ușurare. Le-am spus tuturor prietenilor mei că vreau să avem o noapte specială. Am pornit de la ora șase la un local.

Mama prietenului meu lucrează acolo. Are 43 de ani și este adorabilă, bună și arată foarte bine pentru vârsta ei. Fiul ei este cel mai bun prieten al meu. Îl știu de ani. Soțul ei a plecat acum cinci ani și nu are pe nimeni de atunci.

I-am spus vestea și m-a sărutat – doar o îmbrățișare și un sărut pe obraz, dar mi s-a părut foarte drăguț. Nu am mai stat mult, dar nu mă puteam opri să nu mă gândesc la ea și la sărutul ei dulce. Ne-am dus în oraș și am intrat într-un club.

Prietenii mei deveniseră prea zgomotoși și plictisitori și simțeam că vreau să fiu în altă parte. Am sărit în autobuz și m-am întors la pub.

Când am intrat, am văzut-o pe mama prietenului meu foarte supărată. A ieșit din pub și m-am dus după ea. Mi-a spus că a fost concediată pentru că i-a oferit o băutură gratis unei prietene. Patronul a văzut-o și că a avut noroc că nu a chemat poliția.

Am îmbrățișat-o pentru că era foarte tristă. Am condus-o acasă, mi-a turnat bătură și mi-a dat mai mult decât un sărut pe obraz.

M-a dus sus și am făcut dragoste. A fost de neimaginat.

Am plecat imediat după, ca să nu fiu prins când prietenul meu se întoarce acasă, dar a doua zi, m-am întors când era plecat. Ne vedem deja de câteva săptămâni și sexul devine din ce în ce mai bun de fiecare dată. Sunt îndrăgostit și mor să afle toată lumea, dar cum îi spun oare prietenului meu?”, a mărturisit tânărului specialistului de la The Sun.