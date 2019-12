Foto: Pixabay.com

O clipă de sinceritate, poate să te coste scump, chiar și pierderea omului iubit. Este ceea ce i s-a întâmplat și unui bărbat, care a decis să-i recunoască soției că a înșelat-o.

„Poate că nu ar fi trebuit să-i spun soției mele că am făcut sex cu o colegă de muncă, cu vârsta jumătate cât a mea. Colega mea are 23, eu, 47 de ani. Suntem căsătoriți de 20 de ani. Soția mea are 45 și avem doi copii, de 11 și opt ani.

Am ieșit cu colega mea, vineri, după muncă. I-am spus despre problemele mele din mariaj și mi-a oferit sugestii cum pot să-mi fac relația să meargă din nou.

Este drăguță și înțeleaptă și cu capul pe umeri. Am ieșit și ne-am urcat în taxi. Ne-am sărutat, am coborât și am făcut amor nebun. M-am simțit bine, mai ales că nu am mai făcut sex cu soția mea de mult timp.

Problemele acasă au început după ce soția mea a anulat planurile de a pleca pentru cea de-a 20 noastră aniversare, aparent fără nicio explicație. Nu era prima dată când îmi făcea asta, nu m-am simțit vinovat că am înșelat-o, pentru că mă simțeam respins.

Am încercat să vorbesc cu ea despre relația noastră, despre lipsa sexului și schimbarea ei de planuri, dar nu a vrut. M-am simțit prost în legătură cu acea noapte, așa că i-am spus. A fost devastată. Și-a scos verigheta și nu și-a mai pus-o.

Încerc să o recâștig. I-am luat cadouri, i-am gătit, dar spune că nu își mai permite să se îndrăgostească de mine pentru că am rănit-o foarte mult. A început acum o „relație virtuală” cu cineva pe care l-a cunoscut online.

Își trimit fotografii intime, video, mesaje și s-au întâlnit la el pentru sex. El are 40. Acum spune că vrea să divorțeze, dar i-am spus că ea trebuie să depună actele. Nu este ceea ce îmi doresc. Eu o vreau înapoi”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.