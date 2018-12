„Am fost singură timp de aproape un an, dar într-o seară am cunoscut un tip super în club. Am ajuns acasă și am făcut amor pasional. Mi-a plăcut. A doua zi, mi-a zis ceva care m-a lăsat fără cuvinte. Nici nu știu ce să fac de acum înainte”

Foto: Pexels.com

Uneori, o noapte în club îți poate aduce o nouă iubire sau o nouă dezamăgire. O tânără a crezut că a cunoscut un timp grozav, până când a înțeles adevărul. Și acesta a venit mai repede decât s-ar fi așteptat.

„Am făcut amor cu un tip superb pe care l-am cunoscut în club, dar și-a făcut update pe Facebook la capitolul status chiar a doua zi.

Am fost în club cu un grup de prietene pentru ziua de naștere a uneie dintre noi, dar am cunoscut un tip superb când m-am dus spre bar pentru un rând de băuturi.

Amândoi am petrecut seara stând împreună și la final ne-am îndreptat spre apartamentul meu. Am început să ne sărutăm de cum am închis ușa. Următorul lucru pe care mi-l amintesc e că ne dezbrăcam unul pe celălalt.

Partida de amor a fost uluitoare, cea mai bună după mult timp. M-am gândit că este începutul unei relații grozave, chiar părea prins de mine.

A doua zi, mi-a spus că se întâlnește cu cineva, dar nu e pregătit pentru o relație. Am fost supărată, mai ales când am văzut pe

Facebook că și-a schimbat statusul într-o relație cu cealaltă fată, chiar dacă noi am făcut sex cu o zi înainte.

Eu am 24 de ani, el 27. Am fost singură timp de aproape un an. De atunci, am căutat pe cineva care să mă trateze corect”, a povestit tânăra specialistului de la The Sun.