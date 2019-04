„Am întâlnit o femeie minunată și am făcut amor ca nebunii de câteva ori, dar după câteva zile am descoperit ceva. Nu știu ce să fac acum”

Foto: Pixabay.com

Când întâlnești persoana cu care pare să te potrivești din toate punctele de vedere, este bine să fugi sau să rămâi și să vezi ce urmează.

Un bărbat de 43 de ani recunoaște că după câteva întâlniri și partide de amor cu o superbă tânără de 33 de ani s-a plictisit.

„Am întâlnit o tipă superbă în timpul unei călătorii lungi cu trenul și am făcut amor fantstic timp de o săptămână. Mă gândeam că sunt norocos, dar deja încerc să mă îndepărtez.

Am 43 de ani și nu am avut niciodată probleme să cuceresc femei. Am avut vreo câteva relații lungi când aveam 20 de ani, dar am sfârșit suferind. De atunci, caut fata perfectă și merg la masaje erotice.

Știu că nu este un stil de viață de lungă durată, dar mă gândeam că voi înceta când am cunoscut-o pe această fată în tren. Am schimbat nume și numere de telefon înainte de a coborî.

Uimitor, s-a dovedit că stătea la doar o oră distanță de mine, așa că ne-am întâlnit la cafea. A fost atât de bine că am sfârșit în apartamentul ei și am petrecut noaptea împreună. Ea are 33 de ani. Niciunul dintre noi nu se aștepta să se întâmple atât de repede.

Sexul a fost fantastic și mă gândeam că în sfârșit sunt norocos. Dar după o lună în care ne vedeam de două sau de trei ori pe săptămânp, mi-am dat seama că nu sunt prins de ea ca la început.

Mi-am cerut scuze în acea seară că sunt răcit și nu am făcut sex. Ea a fost ok în legătură cu asta și a fost chiar drăguță. M-am simțit aiurea. Îmi doresc ca această fată să fie aceea. Avem multe în comun și îmi place să fiu cu ea. Mi-aș dori ca viața intimă să fie la fel de electrică exact ca la început și să nu trebuiască să mă plătesc pentru a avea parte de sex grozav”, i-a scris bărbatul specialistului de la The Sun.