„Am întâlnit un bărbat uimitor, într-o vacanță în Budapesta. Am aflat că stă chiar în cartierul meu și am început să ne vedem. Am făcut amor și totul e uimitor. Însă ascund un secret tulburător. Mă simt oribil”

Foto: Pixabay.com

Femeia a plecat să se distreze cu prietenii ei în Budapesta. Acolo a cunoscut un bărbat cu totul special. Au vorbit mult și au descoperit că stau în același cartier. Au început să se întâlnească. Atracția dintre ei e uimitoare și au făcut amor până la epuizare, însă tânăra ascunde un secret teribil.

”Am întâlnit un bărbat uimitor la Budapesta la petrecerea unui prieten. Am aflat că locuiește aproape de mine, în Marea Britanie.

Acum mă furișez de câte ori pot la el acasă să facem amor, însă mă simt prost din cauza iubitului meu.

Amicul meu se căsătorește luna viitoare și am plecat la Budapesta pentru un weekend lung. A fost distractiv și l-am întâlnit pe acest tip minunat în ultima noapte.

Nu am făcut mare lucru acolo, dar în momentul când ne-am sărutat a fost magic.

Am schimbat numerele de telefon și m-a contactat imediat ce am ajuns acasă. Ar fi trebuit să-l ignor într-adevăr, însă nu am putut.

Să fac dragoste cu el a fost uimitor. Nu este doar faptul că este cineva nou, ci îi pasă dacă mă simt bine și eu. Acum mă strecor să-l văd cât de des pot.



Iubitul meu și cu mine suntem împreună de trei ani și am vorbit despre căsătorie anul viitor. Am 26 de ani și el are 29. Chiar nu știu ce să fac”, a spus femeia.

Sursa: The Sun