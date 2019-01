Cele mai răsfățate pisici din lume! Au un apartament doar pentru ele

Foto: captura video

David Callisch, propietarul apartamentului din San Jose, California, este de părere că cele două pisici, Louise şi Rina, sunt chiriaşii ideali.

„Nu consumă alcool. Nu fumează. Nu dau volumul tare la muzică,” a declarat Callisch pentru postul de televiziune ABC7. În plus, acestea nu întârzie niciodată cu plata chiriei, în valoare de 1.500 de dolari.

Cele două feline răsfăţate, numite după personajele dintr-un desen animat, trăiesc într-un apartament care include o toaletă echipată complet, un sistem Apple TV şi un sisal. Locuinţa nu are bucătărie, dar are destul spaţiu pentru depozitarea pungilor cu mâncare pentru pisici. „E ciudat, nu-i aşa? Nu am plănuit să se întâmple asta,” a spus Callisch pentru un alt post de televiziune. „Oamenii îşi iubesc animalele de companie, acestea fac parte din familie. Aşa că am vrut să îmi ajut prietenul”, a adăugat el.

Prietenul lui Callisch este Troy Good, în vârstă de 43 de ani, iar pisicile aparţin fiicei sale. Aceasta a plecat la facultate şi nu a putut să ia felinele cu ea. „Prietenul meu m-a întrebat dacă ar fi posibil să închirieze locuinţa de la mine”, a declarat Callisch, care nu a înţeles initial care ar fi scopul. „Dacă închiriez eu, nu ai avea de-a face cu alţi oameni şi aş putea să las pisicile în apartament. Eu locuiesc aproape şi pot să vin să le vizitez”, i-a spus Good.

Unii utilizatori ai reţelelor de socializare au fost deranjaţi de această ştire, având în vedere câte persoane trăiesc pe străzi în zona unde se află apartamentul, scrie Mediafax.