Colecția lui Freddie Mercury, scoasă la licitație la Londra | Cu cât se vinde pieptănul pentru mustață al regretatului artist

Mary Austin, o veche prietenă a lui Freddie Mercury, va scoate la licitație o colecție de 1.500 de obiecte aparținând regretatului solist al trupei rock Queen.

Colecția include texte scrise de mână ale cântecelor formației și costume de scenă purtate de artist de-a lungul carierei.

Freddie Mercury a murit în 1991, în urma unor complicații medicale, după ce a contractat HIV, virusul care provoacă SIDA.

La moartea sa, colecția sa de obiecte și casa din vestul Londrei, unde acestea erau păstrate, i-au revenit lui Austin.

Dacă ar fi trăit, Mercury ar fi avut astăzi 76 de ani.

Austin, ajunsă la 72 de ani, și-a motivat gestul de a vinde bunurile artistului spunând că "a sosit momentul deciziei dificile de a încheia acest capitol foarte special" al vieții sale.

Ea avea 19 ani când l-a cunoscut pe solistul Queen, la o întâlnire cu chitaristul Brian May.

Cei doi s-au mutat împreună și au rămas apropiați chiar și după ce cântărețul i-a mărturisit că este homosexual.

Austin a avut grijă de Mercury pe măsură ce starea sănătății acestuia s-a deteriorat din cauza bolii.

BBC consemnează că Mercury spunea despre Austin: "Nu sunt prea mulți oameni la care să cer ajutor. Și singura, dacă e să vorbim despre asta, este Mary".

Imitația unei coroane regale și pieptănul pentru mustață, între obiectele licitate

Între bunurile strânse de Freddie Mercury pe parcursul a 30 de ani, se numără un portret al pictorului francez Tissot - ultima operă de artă cumpărată de artist, cu o lună înainte de a muri.

Tabloul a fost pus astfel încât să-l poată vedea din patul în care și-a petrecut ultimele zile din viață.

Se estimează că această operă de artă se va vinde cu până la 600.000 de lire sterline.

Versurile piesei "We are the champions", cu acorduri și armonii muzicale scrise de mână pe nouă pagini, ar urma să se vândă cu 200.000-300.000 de lire.

Varianta "în lucru" a versurilor cântecului "Killer Queen", scrise tot de mână, cu pixul, este estimată la 50.000-70.000 de lire sterline.

Un portret de Picasso, atârnat deasupra mesei din bucătărie

Între bunurile scoase la vânzare se mai numără gravuri de Matisse și Chagall și un portret de Picasso, care a fost plasat deasupra mesei pentru micul dejun, în bucătărie, în timpul vieții solistului.

Coroana lui Freddie Mercury, o replică a coroanei Sfântului Edward purtată de regele Carol la încoronare, este estimată la 60.000-80.000 de lire.

Alte piese scoase la licitație sunt costumele de scenă cu paiete, pantofii cu sclipici, vesta purtată în ultimul său videoclip, These are the Days of Our Lives, din 1991, telefonul pe care îl ținea lângă patul său și un mic pieptăn de argint pentru mustață.

Toate cele 1.500 de obiecte vor fi expuse la Sotheby's, la vară, în galerii special amenajate, înainte de a fi vândute prin licitație în luna septembrie.

Se așteaptă ca licitația să atragă peste 6 milioane de lire sterline, iar o parte din încasări vor fi donate în scopuri caritabile.

