Cristi a venit acasă de la școală și s-a dus direct la tatăl său să îl întrebe ceva. Bărbatul a izbucnit în lacrimi

Baietelul Cristi are 8 ani si este in clasa a 3 a. Intr-o zi, Cristi vine de la scoala suparat nevoie mare. Gaseste un moment prielnic si isi intreaba tatal: “noi de ce nu avem o masina asa frumoasa ca a prietenului meu, Gabi? Dar chiar asa, de ce nu avem deloc masina?”.

Tatal tace. Inghite in sec in timp ce incearca sa isi caute cuvintele potrivite ca sa isi lamureasca fiul. Si nici sa nu se pozitioneze in fata lui drept un looser.

O mai veche durere, ingropata sub masti si straturi, iese la iveala si ii inteapa inima. Asa mult ar dori sa fie acceptat asa cum este… Dar oare el se accepta pe el asa cum este?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.