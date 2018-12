Cum ții bradul de Crăciun verde săptămâni în șir

Foto: pexels.com

Bradul de Craciun aduce bucurie in casele si sufletele noastre an de an, prin mirosul sau, prin atmosfera creata si prin semnificatia sa. Unii dintre noi prefera brazii artificiali, altii pe cei naturali. Insa metoda cea mai ecologica de a te bucura de un brad adevarat este acela de a-l lua in ghiveci, de a-l orna si de a-l readuce dupa Sarbatori in circuitul natural, plantandu-l in exterior. Asa iti inveti si copilul sa nu creasca gandind ca orice este permis si posibil in numele Craciunului.



Un brad creste mare si frumos in ani sau zeci de ani, iar frumusetea sa se curma dupa cateva saptamani de expunere in casa, de Sarbatori. Copilul trebuie sa stie toate aceste realitati ca sa creasca responsabil si sa invete sa iubeasca si sa respecte natura.



1. Cand alegi bradul, asigura-te ca poti lua unul care are trunchiul liber de crengi in partea de jos macar cativa centimetri, fara sa-i strice aspectul. Roaga pe cel ce iti vinde bradul sa ti-l pregateasca de asa natura incat baza sa se potriveasca perfect cu forma suportului tau, ca el sa poata sta drept si stabil acasa la tine.

