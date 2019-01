DIETĂ. Are 50 de ani, dar arată ca la 20 de ani. Iată care este secretul său

DIETĂ. Domnul din imaginea de mai sus se numeste ChuanDo Tan si este un fotograf din Singapore. Nascut la 5 martie 1967, ChuanDo Tan va implini in curand 52 de ani. Cu toate acestea, multi barbate de 20 de ani l-ar invidia.

Care este secretul sau? Veti afla in continuare!

DIETĂ. ChuanDo Tan a lucrat ca model in anii ’80 si chiar si-a croit o cariera muzicala prin anii ’90. Pentru ca nu s-a bucurat de prea mare success, ChuanDo s-a dedicat unei alte pasiuni: fotografia. Intreaga nebunie a inceput cand, pe contul sau de Instagram, nu a mai postat fotografiile cu oameni si peisaje, ci o fotografie cu el insusi.

DIETĂ. Urmaritorii sai au fost incantati de faptul ca nu isi arata deloc varsta si toata lumea a inceput sa-l intrebe ce face ca sa arate ca la 20 de ani, desi se apropie de 52.

DIETĂ. 6 oua la micul dejun

DIETĂ. ChuanDo Tan are cateva principia la care nu renunta niciodata. El spune ca modul in care arata un om depinde in proportie de 70% de ceea ce mananca si in proportie de 30% de activitatea fizica.

DIETĂ. Fotograful spune ca in fiecare zi mananca la micul dejun 6 oua (dar doar doua galbenusuri) si bea un pahar cu lapte. Cateodata micul sau dejun consta in avocado cu fructe de padure pentru o cantitate suficienta de proteine si energie. De asemenea, dieta sa contine pui cu orez, legume la grill, supa de peste.

DIETĂ. ChuanDo Tan recunoaste ca are si o slabiciune: inghetata, pe care o mananca din cand in cand, dar numai in prima parte a zilei.

DIETĂ. Barbatul spune ca evita cafeaua si ceaiul, nu fumeaza si nu bea alcool, dar consuma multa apa. Seara, nu mananca decat salata de legume proaspete verzi.

90 de minute de exercitii fizice pe zi

DIETĂ. ChuanDo Tan merge la sala de 4 ori pe saptamana, sau macar de 3 ori pe saptamana, daca are prea multa treaba.

