„Eram în bucătărie cu mama iubitelei mele și la un moment dat ne-am sărutat. Mi-a descheiat cămașa, am mers pe canapea și am făcut amor nebun.Acum nu știu ce să fac”

O clipă de slăbiciune se poate transforma în ceva care te poate marca pe viață. Un tânăr de 25 de ani a avut curajul și a mărturisit un secret care i-a schimbat întreaga viață.

Băiatul a cunoscut-o pe mama iubitei sale, însă, în tot acest timp a văzut-o ca pe o femeie oarecare. Doar că într-o zi lucrurile au luat o altă turnură.

„Pentru mine era mama iubitei mele. Are 48 de ani și încă doi fii mai mici decât mine. Într-o zi a venit în vizită la noi. Prietena mea era în oraș, așa că am invitat-o la o ceașcă de cei. A început să-mi povestească despre relația cu iubitul ei și s-a deschis în fața mea. Îmi oferea o stare de siguranță și în același timp era și atrăgătoare. Cumva mă simțeam prost că o privesc altfel. Are un corp minunat și un păr blond superb. Mi-am pus brațele în jurul ei și am început să ne sărutăm. A început să-mi descheie cămașa și blugii și am sfârșit prin a face amor nebun pe canapea. A fost uimitor. A plecând spunându-mi că simte jenată și că e incorect ceea ce am făcut. O săptămână mai târziu am ieșit cu un prieten într-un club și am găsit-o acolo. Arăta foarte sexy, purta o fustă mini și un top mulat. I-am făcut cinste cu ceva de băut și am dansat împreună. I-am șoptit la ureche că aș vrea să luăm o gură de aer și am sfârșit prin a face sex într-o parcare.Acum vreau să o revăd...mă simt prost față de prietena mea, nu știu cum o să reacționeze. Chiar nu știu ce să fac!”, i-a povestit tânărul psihologului de la The Sun.