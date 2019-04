„Eram în bucătărie cu mama prietenului meu, care mă învăța să gătesc. La un moment dat, ne-am sărutat. M-a luat de mână și m-a condus în dormitor, m-a dezbrăcat și am făcut amor nebun. În urmă cu ceva timp, am aflat ceva șocant”

Foto: Pixabay.com

O clipă de slăbiciune se poate transforma în ceva care te poate marca pe viață. Este ceea ce i s-a întâmplat și unui adolescent.

„Am 17 ani, la fel ca și prietenul meu. Suntem împreună la școală și jucăm fotbal în aceeași echipă în weekenduri. Mama lui are 38 de ani și este divorțată. Prietenul meu cântă cu o trupă și ar vrea să participe la un show precum X Factor. Nu am niciun talent muzical, dar îmi place să gătesc și aș vrea să ajung la Bake Off.

Într-o seară glumeam cu amicul meu despre asta, când mama lui mi-a spus că îmi va da câteva lecții de gătit pentru că a lucrat în bucătăria unui hotel.

Am început să mă duc în nopțile de miercuri când prietenul meu repeta cu trupa lui și mama lui mă învăța să gătesc câte ceva nou. Într-o zi, când găceam un tort, am făcut o treabă uimitoare și și-a pus brațele în jurul meu. Înainte să mă gândesc, m-am uitat la ea și am sărutat-o.

Nu-mi vine să cred că am fost așa de îndrăzneț. Nu am mai fost cu o fată înainte, dar mama prietenului meu este foarte drăguță și sexy. M-a împins, s-a uitat în ochii meu și m-a tras din nou spre ea să o sărut. Mi-a spus: „De ce să nu te învăț ceva nou în seara asta?”.

M-a dus spre dormitorul său și a început să mă dezbrace, apoi mi-a spus să o ajut. I-am tras rochia, arăta incredibil. Ne-am sărutat și mângâiat. Ne-am băgat în pat și m-a dezvirginat. Nu m-am putut opri să nu mă gândesc la ea. Am făcut sex cu ea cu cinci ocazii diferite. Nu era planificat, pur și simplu s-a întâmplat.

Acum mi-a spus că este însărcinată. Sunt îngrozit. Nu vreau să fiu tată la vârsta mea, dar se pare că vrea să îl păstreze. Părinții mei m-ar ucide și ar trebui să-i spun și prietenului meu că voi fi tatăl surorii sau fratelului lui mai mic. E un dezastru”, a povestit adolescentul pentru The Sun.