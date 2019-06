„Eram în noaptea dinaintea nunții mele. Îmi așteptam viitorul soț, însă m-am trezit la ușă cu altcineva și nu m-am putut abține”. Este incredibil cu cine a făcut această femeie amor

foto: banatulazi

O tânără era în noaptea dinaintea nunții sale, însă, planurile au luat o altă întorsătură, când în camera sa a apărut altcineva.

„Am 31 de ani și soțul meu are 33 de ani. Ne plănuiam nunta de mai bine de un an, însă soțul meu suferea de depresia și viața noastă sexuală era aproape egală cu zero.

Cumnatul meu este are 35 de ani și este căsătorit cu sora mea mai mare de șase ani.Acum șase luni am început să mă simt din ce în ce mai trasă de el. Logodnicul meu a plecat o perioadă la vărul său din Cornwall pentru a petrecere mai mult timp în aer liber. Într-o seară, cumnatul meu a venit cu o sticlă de vin. Am început să-i povestesc despre problemele pe care le am cu logodnicul meu. Mi-a spus că sunt minunată și că vrea să mă ajute. M-am simțit flatată. A început să mă sărute pe spate și pe gât în timp ce îmi desfăcea rochia. Am simțit cum n-aș mai fi făcut sex de ani de zile. Am spus că se va întâmpla doar o singură dată, însă nu am rezistat. Nu puteam să mă opresc. Cu o noapte înainte de nunta mea îmi așteptam soțul, însă a venit în camera mea de hotel cumnatul meu și am făcut-o din nou, am spus că va fi ultima dată.

M-am căsătorit în cele din urmă, dar cumnatul meu spune că soțul meu nu mă merită. Mă simt vinovată față de sora mea, dar mă simt împlinită alături de el. Îmi iubesc soțul, dar nu mă mai simt atrasă de el”, i-a povestit femeia psihologului de la The Sun.