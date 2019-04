Erau împreună de ani buni și aveau doi copii împreună. Totul părea să fie bine, când într-o zi femeia a înțeles adevărul despre partenerul său de viață: „Am putea face amor mult mai mult ca înainte, dar, totuși, cum a putut să-mi facă asta?”

Foto: Pixabay.com

Erau împreună de ani buni și aveau doi copii împreună. Totul părea să fie bine, când într-o zi femeia a înțeles adevărul despre partenerul său de viață. Iar acum este extrem de dezamăgită.

„Ce mă doare cel mai tare este că avem doi copii, iar corpul meu nu mai e la fel ca înainte de nașteri, așa că dacă încearcă să mă seducă șapte zile din șapte și aș putea să pocnesc din degete și am putea să ne înțelegem, credeți-mă că am face amor mult mai des. Și aș ieși în soare mult mai încrezătoare decât acum.

Dar în realitate, nu îl resping niciodată, dar când am vrut să facem duș împreună, am fost respinsă. E total diferit. (...) Am descoperit mesaje. Soțul meu vorbește despre cât de des facem amor cu o altă femeie. Ea lucrează cu el și este evident că încearcă să facă dragoste cu el”, a scris femeia pe Reddit.