„Eu și soția mea am încetat să mai facem amor. Apoi ceva cu totul neașteptat s-a întâmplat”

Foto: Pixabay.com

Când îți dai seama că se sfârșește o relație? Dar ce e mai grav e când îți dai seama că ai trăit o minciună. Un bărbat a povestit ce i s-a întâmplat cu partenera sa de viață, deși erau căsătoriți doar de trei ani.

„Eram căsătoriți de doar trei ani. Eu am 29 de ani, ea 27. Suntem suflete pereche și sexul a fost fantastic până când a început să aibă coșmaruri că este violată și abuzată de bărbați.

Unchiul ei a abuzat-o când era mică, în timp ce părinții săi nu o iubeau deloc. Mi-a spus că mă iubește, dar sexul cu mine o face să se simtă murdară.

Apoi a făcut o pasiune pentru o femeie. Am găsit texte pline de flirt în telefonul ei și am crezut că vor înceta. În final m-a părăsit pentru ea. Încă vorbim și nu face sex nici cu iubita ei”, a povestit bărbatul, potrivit The Sun.