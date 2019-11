Femeia asta a facut amor cu soțul în fiecare zi, timp de un an. Ce i s-a intamplat apoi!

O femeie din Marea Britanie, Brittany Gibbons, a decis sa faca sex cu sotul sau, timp de un an, in fiecare zi, chiar si in perioada menstruatiei. Nu a facut-o pentru a-si salva casnicia, ci a facut-o petru a se salva pe ea insasi.

Dupa ce a nascut al treilea copil, femeia a inceput sa aiba probleme cu imaginea sa corporala. Nu s-a mai dezbracat in fata sotului si a facut sex doar cu lumina stinsa. In plus, astepta ca partenerul sau sa plece din dormitor inainte de a se schimba de haine.

Pe masura ce anii au trecut, si-a dat seama ca sotul sau nu o mai vazuse dezbracata, asa ca a luat decizia de a face sex in fiecare zi, pentru a se confrunta cu problemele de imagine.Andy Gibbons a fost de acord cu propunerea sotiei sale. Ce s-a intamplat dupa vezi AICI.