Recunoşti fetița din imagine? Astăzi este una dintre cele mai bogate și controversate femei din România

Este vorba despre Anamaria Prodan, celebră impresară de fotbal. Evident, aceste domeniu i-a adus mari satisfacții financiare și, vorbind puțin despre bani, potrivit unui clasament al celor mai bogați români, ea ocupă locul 141, cu o avere estimată în jurul a 40-60 de milioane de euro.

Anamaria Prodan a declarat că, în principal, afacerile din domeniul imobiliarelor au propulsat-o printre cei mai bogați români, însă spune că divorțul de Laurențiu Reghecampf a văduvit-o de o parte din avere.

”141? Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50. Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede.

Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea. Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, dar și în cryptomonede.

Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, spunea ea pentru Fanatik.

Deşi momentan trece printr-o perioadă tumultuoasă, Anamaria Prodan a avut o copilărie liniștită. A ştiut de mică ce înseamnă munca. Era o fetiţă adorabilă, iar una dintre imaginile de când avea doar câţiva anişori demonstrează acest lucru.

"În familia mea erau niste lucruri foarte bine stabilite. Noi le luam atunci ca pe niste lucruri care trebuiau facute si nu comentam. Daca imi spuneau „te duci si dai de mancare la pasari“, ca sa pot sa ma duc afara cu ceilalti copii, ma duceam si dadeam mancare la pasari, chiar daca nu imi era drag de multe ori. Erau niste lucruri specifice varstei. De exemplu, ani de zile am fost obligata sa ma bag in butoi si sa-l spal pe dinauntru. Si imagineaza-ti ca era atat de cald si eu atat de mica... Eram sigurul copil care avea loc pe gura butoiului. De aia ma rugam „Doamne, de ce nu m-ai facut grasa sa nu mai pot intra“. Daca stau acum sa ma gandesc, eu nu as baga copilul in butoi. Imi dadeau perie de sarma, trebuia sa frec ore in sir. Mamaie punea apa, apoi ma intorceau cu butoiul, scoteau tot ce spalam eu, iar puneau apa, iar il luam la spalat si eu ma gandeam „Doamne, nu ies si eu de aici? “, a declarat Anamaria in urma cu ceva timp.

În această perioadă însă Anamaria Prodan este în centrul atenției pentru conflictul pe care îl are cu fostul său soț, Laurențiu Reghecampf. Iar impresara a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 cum s-a ajuns la acest scandal.

Anamaria Prodan prezintă noile probe ale bătăii cu Reghecampf: "Finul meu a fost lovit cu bestialitate"

"Când ești agresat, nu poți să stai cu mâinile în sân, să fii lovit doar pentru faptul că ești femeie și trebuie să taci că te judecă un Gigi Becali sau mai știu eu cine din țara asta sau o publicație gen Cancan", a spus Anamaria Prodan în exclusivitate la Antena 3.

"Sunt plângeri penale, este plângerea finului meu care a fost lovit cu bestialitate, bătut, i s-au rupt hainele de pe el doar pentru faptul că omul a filmat de frică când a văzut tot ceea ce se întâmplă în fața lui, iar eu l-am întrebat dacă a filmat ca să mergem la poliție. Pentru că era deja a treia oară când mă duceam la poliție și nu aveam probe", a mai spus Anamaria Prodan, duminică, la Antena 3.

Anamaria Prodan: "Stăteam cu frica în sân că poate vine băut și ne omoară în casă"

Anamaria Prodan: "De fiecare dată se închideau toate dosarele, niciodată nu puteam să mergem mai departe și stăteam cu frica în sân că poate vine odată băut și ne omoară în casă"

"Ce ați văzut acum a mai venit de trei ori, deci s-a mai întâmplat. (...) Tot ceea ce vedeți astăzi la Reghecampf nu cred că ați văzut timp de 16 ani cât a fost cu mine. Omul trăia într-o altă lume, avea alte valori despre viața. Avea alt anturaj", a mai spus Anamaria Prodan, adăugând că a fost la Medicină Legală după bătaie.

Anamaria Prodan: "Am fost la Poliţia Snagov de două ori şi am fost ignorată"

"Mă rog de el de 1 an şi 8 luni să divorţăm. Atât vreau", a precizat ea.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au ales amândoi cu dosare penale și au primit și ordine de protecție unul împotriva celuilalt.

Scandalul între antrenorul de fotbal Laurenţiu Reghecampf şi impresara Anamaria Prodan este departe de a se termina.

Cu ordine de protecţie emise unul împotriva celuilalt cei doi continuă să-şi aducă acuzații grave.