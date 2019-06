HOROSCOP pentru săptămâna 3-9 iunie. Luna Nouă în Gemeni! Taurii o să aibă o perioadă de prosperitate, Gemenii trebuie să fie atenți la ce spun

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 3-9 iunie 2019 ; o data cu aceasta saptamana, incepem vara 2019 in miros de tei, in starile de final de an scolar, de bucurie ca vine vacanta si sub proaspata Luna Noua in Gemeni – singura in Gemeni din acest an. Ne pregatim si de noi schimbari de energii sub care gandim, simtim, actionam – Mercur iese din zodia sa, Gemeni, si isi continua calatoria prin Rac, iar Venus, planeta iubirii si relatiilor, iese din zodia sa, Taur, si ajunge in guralivul Gemeni.

Acestea sunt mari schimbari cu adevarat ! Suntem in luna preambul pentru sezonul eclipselor 2019 si vom asista la o mare si noua schimbare o data cu 21 iunie, cand are loc solstitiul de vara, se schimba gazda Soarelui si intra si Neptun cel visator in retrograd cinci luni. Insa pana atunci, avem o saptamana puternica scaldata de emotii care mai de care, specifice inceputului de vara, dar si in multa socializare si viata exterioara. Universul ne cheama afara. Viata intensa este in exterior, spun Gemenii, in a carui zodie ne aflam cu Soarele. Ce mai stai ? Ce ne aduce nou, ce posibilitati noi ne pregateste Luna Noua in Gemeni?

HOROSCOP. Luni 3 iunie – Luna Noua in Gemeni : Fiecare zodie primeste un numar mare de posibilitati noi, de farfurii pe care le invarte in aer si care nu cad… Pe care sa le alegi ? Cum le gestionezi pe toate ? Este timpul sa explorezi mai multe directii pentru vara ta, pentru viitorul tau. Luna Noua aduce mereu energia unui nou inceput, idei, inspiratii, in special in functie de zodia sa gazda. Acum e randul Gemenilor sa dea tonul si avem doar acum pentru tot anul Luna Noua in Gemeni. Sa profitam de aceasta energie benefica ! Uite ce aduce pentru zodia ta Luna Noua in Gemeni din 3 iunie AICI !

HOROSCOP. Tot Luni 3 iunie – Venus e in trigon cu Pluto si aduce extra profunzime sentimentelor tale.

Ceea ce se va intampla va avea o mare insemnatate si importanta si se pare ca refuzi ca doar sa stai deoparte si sa lasi lucrurile sa se intample dupa modelele vechi. Este totul sau nimic in privinta dragostei si banilor, zone conduse de Venus ! Venus-Pluto este totodata si un aspect astral foarte sexy si pasional, ce iti aprinde scanteia intr-o poveste de amor. Verifica-ti aici Horoscopul zilnic dragoste pentru Luni 3 iunie !

HOROSCOP. Marti 4 iunie – Mercur intra in Rac, dupa ce a fost doar 2 saptamani la el acasa in Gemeni. Influenta Racului asupra planetei gandurilor si vorbelor ne face sa fim mai selectivi in privinta datelor adunate, vorbelor rostite precum si ce impartasim cu altii. De acum ne pasa mai mult doar ce ne afecteaza pe noi. Nu are sens sa mai vorbim vorbe abstracte de dragul socializarii sau ca sa ne auzim vorbind. Ce vrei sa stii acum este “cum ma afecteaza / impacteaza asta pe mine ? Cum ramane cu mine, cu caminul meu, cu familia mea ?”. Gandurile iau turnuri emotionale mari. Intuitia si inspiratia creativa cresc pentru ca totul devine mult mai personal sub acest tranzit ce are loc intre 4 iunie si 27 iunie.

HOROSCOP. Vineri 7 iunie – Mercur sextil cu rebelul socantul Uranus in Taur – asteapta-te sa te cuprinda idei briliante si neasteptate. E o zi fantastica pentru gandire creativa, pentru socializare si promovarea unei cauze. Inventivitatea si spiritul treaz aduc solutii dintr-o data la orice problema, deci tine mintea deschisa si asteapta-te la neasteptat. Doar vorbim despre Uranus in Taur pana in 2026 !

HOROSCOP. Duminica 9 iunie – Venus intra in Gemeni. Planeta iubirii Venus este toata saptamana inca in Taur, acasa la ea, fiind ultima saptamana a sa in aceasta zodie gazda pentru intreg anul 2019. Cand Venus merge mai departe si ajunge in Gemeni, unde va sta pana pe 3 iulie, capatam dintr-o data o paleta mult mai larga de posibilitati pentru a gasi fericirea amoroasa cautata. Avem o luna la dispozitie pentru flirt, prietenie din care cine stie ce iese si joaca pe terenul de afara al vietii.

HOROSCOP. Tot Duminica 9 iunie – Soarele in Gemeni e in cuadratura cu Neptun in Pesti, deci sa o luam usurel pentru ca mintea poate fi invartita de prea multe posibilitati insa nu toate sunt reale. Neptun inseamna visare, imaginatie, aspecte diferite de realitate. Ia mai bine ziua cat mai libera si doar pentru visare si NU lua nicio decizie majora atunci.

Savureaza si pregateste-te pentru aceasta saptamana astrologica fantastica si citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, nu risca nimic si mentine-te calm, oricat de mult nu ai aproba ce se intampla in jurul tau. Ai nevoie sa abordezi o atitudine mult mai intelegatoare daca vrei sa ai succes. Aspectele planetare curente te pot face sa simti viata intr-o maniera mai inteleapta si ingaduitoare a mintii. Calmul in relatiile cu cei iubiti iti este vital si il vei avea, deci foloseste-l ca sa iti vezi de responsabilitatile de familie. Asteapta-te la vesti placute legate de intentiile tale de schimbare. O oportunitate financiara norocoasa este la indemana ta. Daca ai planuri ce trebuie discutate, e bine sa fii sensibil si sa simti cu inima totul ca sa iei decizia cea mai buna. Te vei bucura foarte mult de o iesire sau scurta excursie daca e sa fie si iti prinde bine chiar sa o propui si organizezi tu. Energiile astrale prezente te incurajeaza sa te gandesti mai mult la viitor. Fa-ti aliati.

Un gand pentru tine pana saptamana viitoare : “Nu exista pasiune de gasit cand joci mic si cand te multumesti cu o viata mai mica decat cea pe care esti capabil sa o traiesti” – Nelson Mandela

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, te poti astepta la o perioada de prosperitate care va fi retinuta ca fiind rezolvatoare de multe aspecte sau probleme de pana acum. Pune-ti noi lucruri de facut doar dupa ce te vei fi relaxat cu rezultatele obtinute si cand esti in relatii armonioase cu cei din jurul tau. Aspectele planetare curente iti induc o stare profunda si inteleapta mentala care te incurajeaza sa reflectezi adanc la ce vrei sa se intample in viata ta. Graba strica treaba si chiar iti este interzisa pripeala acum.

HOROSCOP. Incearca sa eviti pierderi financiare, nu e acum momentul sa gandesti mari schimbari pe planul banilor in viata ta. Vei reusi cu orice calatorie sau vacanta planificata in aceasta perioada. Un gand pentru tine pana saptamana viitoare: “Oamenii nu sunt nici rai si nici nobili. Ei sunt ca o salata, cu lucruri bune sau rele taiate marunt si amestecate impreuna intr-un sos cu confuzie, sperante, conflicte, bucurii.” Lemony Snicket

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, asteapta-te sa ai mult mai mult succes cand iesi in afara grupului si demonstrezi altora ca ai daruri unice de impartasit si pus in practica. Intalneste-te cu oameni de la care te astepti sa iti expandezi afacerea daca deja ati inceput sa vorbiti detalii. Esti nerabdator si te gandesti la lucruri nesemnificative, deci sunt posibile greseli. Ia in calcul sa schimbi asta.

Aspectele planetare curente pot crea un sentiment de conflict in tine. Tot ele iti indica oportunitati de a alege si planifica noi obiective de succes. Opreste-te sa te uiti la cum erau lucrurile si analizeaza ce ai in prezent concret si cum vrei sa evoluezi spre viitor. Asteapta-te la vesti bune in viata ta personala sentimentala. Un fel de bonus financiar poate veni spre tine daca iti joci cartile ca lumea. Calatoreste numai daca ai destul bani si nu iti este afectat bugetul prea tare. Fii moderat cu cuvintele adresate oamenilor pe care ii iubesti. Un gand pentru tine pana saptamana viitoare : “Eu respect un om care este vocal. Spune-mi ce te supara la mine. Spune-mi de ce te-am enervat si spune-mi cum crezi ca pot indrepta asta. Spune-mi tot. Vorbeste.”

