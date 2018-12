„M-am îmbătat la o petrecere și am făcut amor cu soțul celei mai bune prietene. Însă acum mi s-a întâmplat ceva incredibil și nu știu ce să fac mai departe”

Foto: Pixabay.com

Uneori, omul în care ai încredere cel mai mult te trădează. Asta a făcut și o femeie care, după o noapte de beție, a făcut amor cu soțul celei mai bune prietene. Însă cea urmat este și mai ciudat.

„Partenerul meu de viață are 44 de ani și și-a pierdut interesul în sex. Suntem împreună de 12 ani, deși încă este căsătorit cu prima lui soție.

Prietena mea cea mai bună și soțul ei renovează case. Ea are 42 de ani, el 47. Mereu a fost afemeiat. Au cumpărat o nouă proprietate și i-am spus că o închiriem noi.

În timpul renovării, am început să-l cunosc foarte bine pe soțul iubitei mele. Încă flirtează ca întotdeauna, dar i-am ignorat comentariile fierbinți.

Într-o zi când făceam curățenie, a desfăcut o sticlă, apoi încă una, am făcut un pas și era să cad peste o cutie din spatele meu.

El m-a prins de braț și m-a tras spre el ca să împiedice căderea. I-am simțit respirația caldă. „A fost o apropiere”, mi-a spus. M-am uitat la el și m-a sărutat. A făcut-o atât de bine că m-am simțit din nou atrasă.

Ne-am dus sus și am făcut amor pe noul covor. m-a făcut să mă simt vie. A plecat la scurt timp, dar acum facem sex de câte ori putem. Știu că mă vede dopar pentru sex, dar am început să am sentimente pentru el”, a scris femeia pentru specialistul de a The Sun.