„Mama mă obliga să mă uit la ea în timp ce făcea amor cu tatăl meu vitreg, dar apoi ceva de-a dreptul înfiorător s-a întâmplat. A fost un coșmar ce părea fără sfârșit”

Avea doar patru ani când părinții ei au divorțat, iar tatăl a părăsit-o. Atunci copila se aștepta ca viața ei să se desfășoare alături de mama ei. Dar nu a fost deloc așa.

Sub protecția anonimatului, femeia, care și-a spus Jacqueline din Hertfordshire, a povestit coșmarul pe care l-a trăit alături de cea care trebuia să o protejeze.

Mama ei, Maureen l-a întâlnit pe Robert Girdlestone, acum în vârstă de 76 de ani, din Manchester, iar în curând femeia s-a transformat într-un monstru. O punea pe copilă să se uite în timp ce făcea amor cu bărbatul, iar când Jacqueline a împlinit nouă ani, femeia se uita impasibilă cum Girdlestone îi viola copila.

În 2018, Girdlestone a fost închis pentru faptele sale, în timp ce mama ei a scăpat pentru că a murit în urmă cu șase ani.

„Aveam doar patru ani când părinții mei au divorțat, iar tata m-a părăsit. Am crezut că voi fi doar eu și mama de acum înainte. Dar la câteva săptămâni, mi l-a prezentat pe Robert. Părea blând și iubitor, așa că nu m-a deranjat. Cu timpul, ne-am mutat într-o casă nouă, iar Robert s-a mutat cu noi. Îmi acorda multă atenție. Când ea nu se uita, îmi dădea câteva monede. Chiar îmi ținea apărarea, când mama mă certa. Dar ea nu era fericită când el îmi acorda afecțiune”, a povestit Jacqueline, potrivit The Sun.

„Într-o seară, când aveam nouă ani, stăteam cu mama să ne uităm la TV în timo ce Robert era la un pub. Am început să mă simt obosită și am vrut să mă duc să dorm, dar mama m-a oprit. Așa că am stat. Pe la miezul nopții, Robert a venit cu o pizza. Eram încântată să mănânc. Mama l-a ajutat să pună mâncarea pe farfurii, în timp ce eu stăteam pe canapea.

I-am auzit șoptind, dar nu am auzit ce spuneau. La scurt timp, Robert a venit la mine. M-a luat de mână și m-a dus sus, fără să spună nimic. M-a dus în baie și mi-a spus să stau pe marginea căzii. Am făcut exact ce mi-a cerut. Apoi, duăă ce a închis ușa și-a dat jos pantalonii și s-a arătat gol în fața mea. „Atinge asta, Jacqueline, te rog”, mi-a spus. Mă simțeam aiurea, dar eram speriată, așa că am făcut ce a vrut. Când s-a terminat, m-am simțit murdară și rușinată.

De atunci, Robert m-a abuzat cu regularitate. Mă ascundeam sub cuvertură, dar mă găsea mereu. Când venea târziu, mă prefăceam că dorm. Dar asta nu l-a oprit. (...)Într-o noapte când mă abuza, mama era acolo. M-am uitat direct în ochii ei și am implorat-o în tăcere să mă ajute. Dar nu părea să-i pese”, a mai povestit femeia.

„Când am împlinit 12 ani, mama a venit în dormitor și mi-a spus să dorm în camera lor. Înainte de a mă certa cu ea, m-a tras după ea. Robert aștepta gol în pat. Mi-au spus să îmi scot hainele. Am început să plâng. Mama s-a întors către Robert și i-a spus: „Fă sex cu ea”. Robert m-a întins pe pat și s-a urcat deasupra mea. L-am implorat să nu o facă, dar m-a ignorat. Plângeam. „Nu mai plânge”, a țipat mama. Când Robert a termina, mama m-a obligat să dorm la capătul patului. Am plâns până am adormit. Am avut coșmaruri. A doua zi, m-am trezit cu mama care mă pălmuia. „Ești dezgustătoare mi-a spus”. Am fost îngrozită să aflu că am udat patul. Nu o mai făcusem înainte”, a mai spus Jacqueline.

„A început să cumpere reviste porno, punându-mă să mă uit la ele în fața lui Robert. De multe ori, m-a forțat chiar să mă uit cum fac sex pe canapea. (...) Abuzurile au continuat. Când am împlinit 16 ani, Robert m-a chemat în dormitor și mi-a spus că îmi dă bani să fac sex cu el. A fost umilința finală. I-am spus nu pentru prima dată. Apoi am plecat din casă. Am știut că nu mai pot sta acolo. Am găsit un loc în timp și am cunoscut pe cineva cu care am întemeiat o familie.

Cu timpul, mama s-a îmbolnăvit și a murit. Am fost la înmormântare, dar nu mi-a părut rău că a murit. Șase ani mai târziu, am primit un telefon de la poliție. Mi-au spus ce acuzații au împotriva lui Robert și dacă pot să îi ajut. Trecuseră 50 de ani, dar am știut că e singura mea șansă să mi se facă dreptate”, a mai spus Jacqueline.