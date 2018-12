MESAJE DE CRĂCIUN. Cele mai inspirate MESAJE DE CRĂCIUN. Ce URĂRI să trimiți de sărbători

MESAJE DE CRĂCIUN. Ne aflăm în perioada Crăciunului, perioada în care românii trimit cel mai mult MESAJE prin SMS celor apropiaţi. Sms-ul de Crăciun a devenit deja un obicei pentru fiecare: fie în seara de Ajun, fie chiar în ziua Crăciunului stăm şi scriem mesaje, semn că nu i-am uitat şi că ne amintim de toţi cei dragi. Cu această ocazie, pe internet circulă o mulţime de mesaje şi urări care pot fi folosite pentru SMS-uri de felicitări de Crăciun. Crăciunul ne face să fim mai altruişti, să oferim iubire şi mici surprize persoanelor care ne fac viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai liniştiţi, mai frumoşi pentru că primim şi dăruim iubire.



MESAJE DE CRĂCIUN. Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Crăciunul este un moment unic în care toţi încearcăm să ne facem “curăţenie în suflet”, uităm de griji şi ne încălzim inimile cu iubire şi bucurie. Oferă în dar un gând frumos celor dragi alături, aminteşte-le cât de mult înseamnă pentru tine printr-un mesaj luminos.



MESAJE DE CRĂCIUN „Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!”



MESAJE DE CRĂCIUN. „În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ti inima şi primeste un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”



MESAJE DE CRĂCIUN. „Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”



MESAJE DE CRĂCIUN. „Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!”



MESAJE DE CRĂCIUN. „Sărbatorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.”



MESAJE DE CRĂCIUN. ”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.”



„Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!”



MESAJE DE CRĂCIUN. „Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.”



MESAJE DE CRĂCIUN. „Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!”



„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”



„Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”



„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. Sărbători fericite!”



„E timpul sa închizi ochii şi să-ţi amintesti de Crăciunul copilăriei tale. E timpul să-ţi aminteşti cum stăteai cu nasul lipit de geam încercând să-l vezi pe Moş Crăciun.”



„Trăieste în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată…”



„Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!”



MESAJE DE CRĂCIUN „Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, Crăciunul face minuni!”



„Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!!” MESAJE DE CRĂCIUN



MESAJE DE CRACIUN. SMS-uri si mesaje de Craciun pe care le poti trimite celor dragi:



MESAJE DE CRĂCIUN. Sarbatorile Craciunului si Anului Nou sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate.



MESAJE DE CRĂCIUN. Mos Craciun bate la usa, scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului, langa brad si langa foc sa va umple de noroc!



Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!



Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!



MESAJE DE CRĂCIUN E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară ? ...Ni se trage de la vin



Să ai parte de tot ce e mai bun în viaţa! L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!



MESAJE DE CRĂCIUN Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!



MESAJE DE CRĂCIUN Fie ca sfintele sărbători de iarnă sa te gasească alături de colegii tăi. În traducere liberă, nici anul ăsta nu ai liber de Crăciun!



Daca nu ştii care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Ajun ce poţi să-mi oferi chiar acum!



Bucuria Crăciunului să ţină până în zori şi un cor de crăciuniţe să-ţi cânte de Sărbători!