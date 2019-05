„Mi-am înșelat partenera și am făcut amor nebun. Ar fi cumplit să afle cine e femeia care mă înebunește acum. Nu mi-ar ierta-o niciodată”

Foto: Pixabay.com

Uneori pasiunea ia naștere acolo unde te aștepți mai puțin și chiar cu prețul de a-ți răni partenera de viață. Un bărbat a povestit ce nebunie trăiește în aceste momente.

„Partenera mea este IT project manager și adesea călătorește pentru muncă. Am 38 de ani, ea 43. Era plecată într-o seară, când fiica ei m-a sunat să o aduc acasă. Are 21 de ani și băuse cu prietenii. Era într-o stație unde nu era niciun taxi. Când a urcat în mașină, mi-a zâmbit și mi-a spus: „Ești eroul meu” și m-a sărutat pasional.

Ar fi trebuit să ghicesc că dacă îi răspund vom face dragoste și aș fi oprit acolo și atunci, dar nu am făcut-o. I-am răspuns și am făcut amor când am intrat în casă. Știm că am făcut o prostie, dar a fost o nebunie. A doua zi, nu m-am putut opri să nu mă gândesc la ea. Mă simțeam din nou ca un adolescent. Am vorbit și am decis că nu ar trebui să-i spunem partenerei mele și să ne asigurăm că nu va afla. Am fost de acord că regretăm ce am făcut.

Dar data viitoare când am vorbit, mi-a recunoscut că a fost îndrăgostită de mine. Nu are un iubit momentan și pune că îi lipsește compania masculină. Am fost surprins de cât de experimentată era în pat. Mereu m-am gândit la ea ca la un copil în cei trei ani de relație cu mama ei. Mi-am dat seama că e departe de asta. Este experimentată și activă sexual.

Lucrurile în dormitor nu au fost grozave cu partenera mea, deși o iubesc. Ce a început ca un flirt cu fiica ei, este acum o aventură întreagă. Este tot timpul în mintea mea și abia aștept să plece partenera mea.

Mă tem că fiica mea vitregă va găsi un alt iubit. Socializează mult și sunt sigur că va găsi pe cineva”, a spus bărbatul specialistului de la The Sun.