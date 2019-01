Mircea Badea: Mi-am văzut copilul într-o celulă cu zăbrele

Mircea Badea a vorbit, la ”Sinteza Zilei”, despre ultima sa aventură la mall, unde a descoperit ultima găselniță a locurilor de joacă.

”Să vă povestesc ceva foarte tare. Ce mi s-a întâmplat mie astăzi. Am fost la mall cu fii-miu. Ăla mic, loc de joacă. Și el intră acolo cu maică-sa, eu cu sarsanalele, mă sună unul, vorbesc la telefon, intru să văd ce a făcut Kovesi, când mă întorc să-l văd pe copil, nu îl văd. La un moment dat îl văd, era într-o celulă cu zăbrele. Zic, frate sunt psihopat. Am zis că am pățit ceva. Îl văd pe ăla micu la pușcărie. Mă uit în jur, n-am făcut atac cerebral. Dar copilul era într-o celulă și se ținea cu mânuțele de gratii. Îi fac semn, ieși afară. Și el: NU, NU! Totul era de un absurd absolut. Intru și eu, ăia la locul de joacă aveau o pușcărie în miniatură. Celula era mică. Ce faci, tată, aici? Sunt la închisoare. Și zic, văd, dar ieși de acolo. Și el: NU! De ce? Că m-a băgat polițistul. Eu am crezut că visez. Și mă uit, lângă mine simt o mișcare. Era un copil grăsuț. simpatic, îmbrăcat în polițist. La locul de joacă au băgat pușcării și uniforme de polițist. Se joacă, înțelegi? Am întrebat, ăsta e locul de joacă al lui Kovesi? Așa ceva...” a povestit Mircea Badea în pasa de la ”Sinteza Zilei”.