Maraton de ironii pe rețelele sociale, după scufundarea crucișătorului rusesc "Moscova" în Marea Neagră

Rușii au confirmat că nava avariată s-a scufundat din cauza furtunii din Marea Neagră, în timp de era tractată spre port.

Ucrainenii susțin că au lovit crucișătorul cu rachete "Neptun" și că aceasta este, de fapt, cauza incendiului și exploziilor de la bord, care au dus, în cele din urmă, la scufundare.

Partea rusă nu a precizat ce anume a provocat incendiul care a detonat muniția navei.

Dacă în Rusia distrugerea navei Moskva are statut de tragedie națională, pe internet evenimentul a fost prompt speculat de cei care denunță războiul și fac trolling conturilor sociale ale propagandei ruse.

Unul dintre "campionii" ironiilor este utilizatorul "Darth Putin KGB", al cărui tweet a fost redistribuit, între alții, de contul disidentului rus Aleksei Navalnîi.

Day 51 of my 3 day war. I dreamed I was chased naked thru a field of sunflowers by a herd of tractors all singing "we all live in a yellow submarine".



I remain a master strategist