Motivul pentru care un fermier i-a pus sutien unei vaci

O imagine publicată recent pe Twitter a stârnit amuzamentul internauților.

Un fermier britanic a acoperit ugerul unui vaci cu un sutien, pentru ca vițelul să sugă și din țâțele din spate.

Vițelul nu voia să sugă decât din țâțele din față ale ugerului, ceea ce putea duce la îmbolnăvirea ugerului vacii.

Din fericire, improvizația fermierului și-a atins scopul.

Necessity is the mother of invention, from a neighbour.



Calf wouldn't suck back teats so he adapted his/wifes bra with help from rope and bungy cord. Hope she doesn't want them back. #Farmideas #TodaysFarmingTip pic.twitter.com/Gp9ef3wRQV