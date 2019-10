O femeie a făcut amor cu peste 2.000 de parteneri, dar le-a ascuns un detaliu groaznic! Cum arată femeia

O femeie susține că s-a culcat cu 2.000 de bărbați și vrea să ajungă să aibă relații sexuale cu 3000 de parteneri până la vârsta de 50 de ani. Surpriza abia acum vine. Crystal Warren, 48 de ani, din Brighton, recunoaște că nu spune tuturor partenerilor ei de sex că s-a născut băiat și speră să ajungă să se culce cu încă o mie de bărbați până va împlini vârsta de 50 de ani.

În 2001, Crystal a început terapia cu hormoni și câțiva ani mai târziu, ea și-a făcut o operaţie de schimbare de sex. ”E o aventură de noapte în general, de ce le-aş spune? Întotdeauna mă protejez şi nu am cum să rămân gravidă, deci care e problema? Din bărbat am devenit devoratoare de bărbaţi”, a declarat ea pentru The Sun.

După operaţia din 2004 se culcase cu câteva sute de bărbaţi iar până acum, numărul partenerilor a ajuns la 2.000.