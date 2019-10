”Partidele de amor cu el erau scoase din povești și aveam o relație fabuloasă. Într-o zi mi-a dezvăluit un secret năucitor și totul s-a schimbat. Vreau să o termin cu el, însă ceva mă oprește de fiecare dată”

Foto: Pixabay.com

O tânără de 29 de ani duce lupte grele cu conștiința sa după ce a aflat că iubirea vieții ei este căsătorită cu altcineva.

”Aveam o relație fantastică, iar partidele de amor erau minunate. Eram topită după el când a recunoscut până la urmă că era căsătorit. Eu am 29 de ani, iar iubitul meu are 34 de ani.

Ne-am cunoscut prima dată acum șase ani, când eram la o nuntă cu fostul meu iubit. Când l-am văzut prima dată parcă timpul s-a oprit în loc.

M-a văzut că mă uitam la el și a venit să facem cunoștință. Mi-a strâns cu putere mâna. L-am găsit pe Facebook și am cerut să fim prieteni. Iubitul meu de atunci a văzut lucrurile astea și a reușit să mă îndepărteze. Am crezut că asta a fost.

Însă acum patru ani, când relația cu partenerul meu s-a terminat am primit un mesaj chiar de la bărbatul de la nuntp care mi-a spus că e acolo pentru mine dacă vrea să vorbim.

Am început apoi să vorbesc cu acest tip în fiecare zi, iar într-o zi a spus că vine să mă ia de la muncă. Ne-am sărutat pasional când am plecat, iar a doua zi am făcut amor. A fost fabulos, însă săptămâni întregi nu mi-a vorbit, apoi mi-a spus că e căsătorit. Am continuat să nă vedem, iar partidele de amor cu el sunt scoase din povești. Am încercat de nenumărate ori să o termin, însă niciodată nu reușesc.

Mi-a spus că își iubește soția, însă mă iubește și pe mine și nu știe ce să facă. Nu mi-l pot scoate din cap.”, spune tânăra disperată.

Sursa: The Sun.