În imagini se vede cum cei doi, un bărbat și o femeie, s-au înfășurat, la propriu, în folie de plastic. În plus, au mănuși și măști pe față, totul pentru a preveni o eventuală infectare cu virusul mortal din China.

Imaginile au fost filmate într-un avion de pe ruta Sydney - Insula Hamilton, Australia, de o tânără care a postat totul pe Twitter cu descrierea „Atunci când ești foarte speriat de coronavirus”.

Până la acest moment, Australia a confirmat 15 persoane infectate cu coronavirus.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1