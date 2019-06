Profesorul de religie dintr-un liceu din județul Alba a căzut în ispită. A uitat de cele sfinte și a făcut amor chiar cu una din elevele sale. Adevărul a ieșit la suprafață dintr-o întâmplare cu totul neașteptată

Foto: Pixabay.com

Profesorul de religie dintr-un liceu din județul Albă a uitat de cele sfinte și a căzut în ispită. A făcut amor chiar cu una dintre elevele sale pe care a lăsat-o și însărcinată în timp ce fata era minoră.

În scurt timp în instituția de învățământ din Arieșeni a izbucnit un scandal, care a și murit, iar cazul a fost mușamalizat.

Recent însă sămânța de scandal s-a reaprind, după ce s-au făcut analizele copilului și ale tatălui.

Situația este cu atât mai gravă cu cât eleva provine dintr-o casă de tip familial.

”Nu am știut de cazul acesta, am citit si eu în presă. Am sunat-o pe doamna director de la Arieșeni care la vremea respectivă nu era director, ne-a spus că nu are nicio dovadă vizavi de acest fapt. Zvonuri știa și ea, dar nu există o dovadă. Am rugat-o să caute în arhiva unității de învățământ, că ea își aduce aminte din ce povesteau colegii, că s-a făcut o comisie de cercetare în școală și că s-a ajuns la concluzia că nu e adevărat ce se aude, iar directorul de la momentul respectiv nu a mai trimis organelor abilitate, respectiv poliției datele să investigheze. Eu nu știu nimic, nu am fost informată nici de director, nici de inspectorul de specialitate, respectiv de religie, dar am rugat-o să ne trimită tot ce are vizavi de această speță și să noi o să ne autosesizăm în urma articolelor apărute în presă, să trimită datele poliției să investigheze acest caz. Nu putem sta cu mâinile în sân, trebuie să luăm măsuri. La momentul repectiv trebuia sesizată poliția de către dircetor, să investigheze, nu școala cercetează un caz de genul acesta”, a declarat Marcela Dărămuș, inspectorul șef al IȘJ Alba, pentru ziarulunirea.ro