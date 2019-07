„Soțul meu mi-a propus o partidă de amor în trei, însă am crezut că este o glumă. Într-o zi am aflat un lucru îngrozitor...m-a transformat într-o sclavă”

Foto: Pixabay.com

O femeie a mărturisit lucrurile cumplite la care a fost supusă de soțul său.

„L-am cunoscut pe soțul meu când aveam 20 de ani la un club de fotbal. Am fost atrasă de el de la început. Avea o carismă aparte. Însă, imediat ce am început să ne întâlnim, am observat ceva diferit. Când un bărbat se apropia de mine, în loc să fie protectiv, lui Mark îi plăcea. Când făceam dragoste, Mark începuse să-mi vorbească murdar. Fantezia lui a fost mereu să fac sex cu un alt tip și el să privească.

Cu toate acestea, am fost un cuplu fericit Viața noastră sexuală a fost satisfăcătoare. Își dorea o familie așa că am spus DA când m-a cerut de soție. Dar fantezia lui nu s-a oprit. Într-o zi, am aflat un lucru îngrozitor.A postat fotografii cu corpul meu pe un site pentru adulți și mi-a prezentat o listă cu 10 băieți care au răspunsul anunțului său.Mi-a propus o partidă în trei, însă am crezut că este o glumă, până când mi-a propus să aleg dintre acești bărbați. Am fost supărată pentru că nici măcar nu m-a întrebat. M-a transformat într-o sclavă”, a povestit femeia psihologului de la The Chronicle.