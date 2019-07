„Sunt o soție iubitoare și o mamă model. Dar când am împlinit 30 de ani, am aflat un lucru teribil despre mine. Am flirtat cu un alt bărbat și în final am ajuns să facem dragoste ca nebunii. De atunci totul s-a schimbat. Nu mă mai pot opri”

Foto: Pixabay.com

Sunt căsnicii în care, deși partenerii se înțeleg minunat, în pat este un adevărat dezastru. Iar lipsa comunicării dintre cei doi poate duce la rupturi ce greu pot fi remediate. Iata povestea unei femei – Lilly – care are un libido crescut, iar sotul – Peter – nu se ridica la nivelul asteptarilor ei. Numele au fost schimbate pentru pastrarea anonimatului.

Daca te uiti la mine, nu ai putea spune ca sunt obsedata sexual. In aparenta sunt o sotie iubitoare, o mama model. Dar in spatele acestei masti eu ascund un secret teribil: sunt dependenta de sex si am avut numeroase aventuri pentru a-mi satisface poftele nebune.

Inainte de a-mi descoperi acest comportament compulsiv, sexul nu era o placere pentru mine. Mi-am pierdut virginitatea in noaptea nuntii, cu sotul meu, Peter. A fost un moment atat de stanjenitor si neplacut, incat fiecare moment de sex petrecut cu Peter era doar o sarcina maritala, pe acelasi loc cu gatitul si spalatul hainelor. Niciodata n-am discutat cu sotul meu despre sex. Vorbim despre toate lucrurile din lume, dar nu despre sex.

Am citit numeroase carti despre orgasmul feminin, dar eu nu l-am experimentat niciodata cu sotul meu. Asa incat am inceput sa cred ca este un mit.

Sotul meu este un barbat extraordinar, un sot grijuliu, un tata grozav. Ne aduce in casa tot ce ne trebuie. Nu i-am pus niciodata la indoiala capacitatea de a ma satisface in pat. Ma multumeam cu faptul ca aduce de toate in casa.

Totul s-a schimbat cand am implinit 30 de ani. Eram casnica de multa vreme, viata mea era plicitisitoare. Sotul meu muncea toata ziua pentru a ne aduce cele necesare in casa, abia daca ne mai vedeam.

Cat timp copiii au fost mici, n-am avut probleme, dar apoi au inceput sa creasca, sa devina mai independenti si sa nu mai aiba nevoie de mine non-stop.

Pentru ca voiam sa fac si altceva, sotul meu m-a incurajat sa merg la lectii de dans. Acolo l-am intalnit pe Harry, partenerul meu de dans. Dincolo de faptul ca era un dansator grozav, era si foarte frumos, dragut si atent. Dupa lectii, obisnuiam sa merg cu el sa bem o cafea. Usor, usor, am inceput sa flirtam, sa bem cate un paharel, pana cand am ajuns in pat. Era prima data cand faceam sex cu un alt barbat in afara sotului meu si prima data cand aveam orgasm. O parte din mine s-a dezlantuit. Dupa 10 ani in care am facut dragoste cu sotul meu, ma simteam vie din punct de vedere sexual.

Dupa acea noapte cu Harry, am inceput sa vreau din ce in ce mai mult. Am incercat sa-mi gasesc implinirea sexuala alaturi de sotul meu, dar n-am avut niciun succes. Eu sunt de vina pentru ca nu stiu ce si cum sa-i spun despre frustrarile mele sexuale. Am intrat intr-o rutina si pare ceva nefiresc sa vin eu acum si sa-i spun ca vreau ceva diferit. In plus, n-am vrut sa-i trezesc suspiciuni.

