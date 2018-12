„Suntem căsătoriți de ceva timp, iar eu sunt tot timpul plecat. Când sunt acasă, îi propun soției mele să facem amor și să încercăm lucruri noi. O dată am convins-o, dar după mi-a spus ceva uluitor. Chiar nu știu ce să fac”

Foto: Pixabay.com

Ai impresia că odată cu trecerea anilor, ajungi să îți cunoști destul de bine partenerul de viață, încât lucrurile intime să se întâmple de la sine.

Nu este și cazul lui Mark, care s-a plâns specialistului că partenera sa de viață nu vrea să încerce lucruri noi în pat.

„Sunt Mark, am 40 de ani și am o căsnicie de aproape 20 de ani. Nu știu ce să fac pentru că soția mea nu îmi înțelege nevoia de a face dragoste de mai multe ori pe săptămână, îmi zice că nu simte nevoia. Eu am fost mai mult plecat la munca în afara țării, ne vedeam de 4-5 ori pe an.

Nu știu ce să cred sau ce să fac. Când o intreb dacă are vreo fantezie sau să o facem în alt mod sau ceva diferit, răspunsul este nu. I-am facut și sex oral și îmi zice că nu simte nimic. Actul sexual la ea se rezumă doar la poziția clasică și când îi propun ceva, îmi zice că am înnebunit…”, a scris bărbatul specialistului de la Libertatea.