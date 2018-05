Foto: Facebook

Ipostaze incendiare în primăria municipiului Bârlad. Invitată să susţină un spectacol cu ocazia Zilelor Culturale, Andreea Antonescu a venit însoţită de două dansatoare.

Acestea au fost surprinse în timp ce se fotografiau pe pervazul din sala de şedinţe a Consiliului Local Bârlad, aflată la etajul întâi al Primăriei. Imaginile cu cele două pozând în ipostaze sexi au devenit virale pe internet.

Potrivit primarului Dumitru Boroş, având în vedere că instituţia nu deţine o cameră specială pentru a putea fi folosită ca garderobă pentru invitaţi, au oferit vedetelor care au susţinut spectacol la Zilele Culturale ale municipiului, ce au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, birouri din cadrul primăriei pentru a se schimba. Andreei Antonescu şi celor două dansatoare le-a fost oferită sala de şedinţe a Consiliului Local, pentru că, spun oficialii, era mai spaţioasă. ”Noi le-am oferit o sală pe post de garderobă. Era singura sală mai spaţioasă pe care le-o puteam oferi. Nu ne-am imaginat că se poate ajunge aici. Am avut atâţia invitaţi de-a lungul anilor, la evenimentele organizate, însă niciodată nu am avut parte de surprize neplăcute din partea lor. Sala respectivă este situată la etajul întâi, are jaluzele, însă nu au fost trase pentru că nimeni nu s-a gândit că acele fete ar folosi sala pentru a se fotografia la geamuri. Suntem revoltaţi şi condamnăm astfel de comportamente, care nu au ce căuta într-o instituţie publică. Atunci seara noi le-am surprins şi fumând, le-am atenţionat că sunt într-o instituţie publică şi nu este permis aşa ceva”, a precizat Constantin Niţuc, consilierul primarului Dumitru Boroş, pentru Adevărul.