ÎPS Calinic, după ce a fost infectat cu coronavirus: ”Nu pot să recomand cuiva să se vaccineze!”

ÎPS Calinic a precizat că ”prevederile Statului privind combaterea transmiterii virusului trebuie aplicate si respectate”.

”În ce măsură sunt îndreptățiți preoții slujitori să predice public împotriva unor probleme de natură, în esență, medicală? Nu mă număr printre revoltații care așteptau ca Biserica să susțină campanii de convingere a populației de a se vaccina; și nu aștept ca dumneavoastră sau orice alt ierarh să ofere exemple practice în privința asta. Totuși, vi se pare firesc, etic, sau măcar acceptabil ca preoții să exprime păreri ferme și chiar revoltate, inclusiv îndemnând explicit oamenii să refuze un act medical?”

”Stimate domnule!

1. Atunci când am fost întrebat, în legătură cu vaccinul, am spus răspicat că nu am acreditare în acest sens și nu mă pot pronunța.

2. Dacă unii clerici își permit să o facă, probabil că ei, pe lângă studiile teologice, au și alte studii acreditate în domeniul medical, plus foarte mulți prieteni, profesori, doctori, biologi etc., ce pot emite opinii pertinente în acest domeniu.

3. Legile, hotărârile, prevederile Statului privind combaterea transmiterii virusului trebuie aplicate si respectate; legat de vaccin, personal, ca slujitor al Bisericii, nu pot să recomand cuiva să se vaccineze sau nu din foarte multe motive. Dacă, Doamne, ferește!, ulterior apare vreun efect neprevăzut, îți încarci conștiința și trebuie să răspunzi în fața lui Dumnezeu și a familiei. În fața dramelor ești singurul în măsură să hotărăști!

Pace și bucurie ziditoare de suflet!”, a scris ÎPS Calinic pe site-ul Arhiepiscopiei.

Vă reamintim că, în luna septembrie, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a primit rezultat pozitiv la testul pentru virusul Sars-Cov-2. ÎPS Calinic a fost tratat iniţial la în reședința arhipiescopală de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dar ulterior starea sa s-a agravat şi a fost transferat la un spital Iași.

La începutul lunii septembrie, David Oprea, șeful Cancelariei arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, a fost diagnosticat cu Covid-19, fiind transferat la un spital din Iași, acolo unde a murit după câteva zile.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal