Cristina Tarcea: Principiile dreptului vor fi repuse în adevărata lor valoare

Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a declarat, joi, înainte de tragerea la sorți a completurilor de 5 judecători pentru 2019, că speră ca anul acesta să fie unul liniștit și normal, în care principiile de Drept să fie repuse în „adevărata lor valoare și poziție”.

„Vă urez tuturor un an nou mai bun, mai liniștit, mai normal și în care principiile de drept așa cum au fost ele predate de monștrii sacri ai Dreptului pe care eu am avut norocul să-i prind să fie repuse în adevarata lor valoare și poziție. Prin legea 304/2004 privind organizarea judiciară, cum a fost modificată prin legea 207/2018, la începutul fiecărui an, au loc procedurile de desemnare a numărului și a compunerii completurilor de 5 judecători”, a spus șefa ÎCCJ, Cristina Tarcea, înainte de tragerea la sorți a ÎCCJ, potrivit Mediafax.

Curtea Constituţională a constat în 2018 existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi ÎCCJ, prin refuzul instanţei de a pune în aplicare prevederile legale în privinţa compunerii completurilor de 5 judecători. Astfel, începând cu anul 2014, completurile de 5 judecători de la ÎCCJ au fost formate nelegal, din cauza faptului că doar 4 judecători era stabiliţi prin tragere la sorţi, iar al cincilea, preşedintele completului, era desemnat direct. În urma acestei decizii a CCR, Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară împotriva şefei ÎCCJ, iar Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM urmează să decidă dacă Tarcea va fi sau nu sancţionată. Orice sancţiune (rămasă definitivă în urma contestaţiei la ÎCCJ) ar atrage automat demiterea Cristinei Tarcea.