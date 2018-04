Fost preşedinte CCR: Premierul nu poate fi revocat de preşedinte

Fostul preşedinte CCR, Augustin Zegrean, a declarat că premierul nu poate fi revocat de preşedinte, în contexul cererii lui Klaus Iohannis privind demisia Vioricăi Dăncilă.

„Prim-ministru este o persoană propusă de un partid politic, acceptată de preşedinte şi preşedintele desemnează pentru a forma guvernul. Persoana respectivă are la dispoziţie 10 zile pentru a forma guvernul şi programul de guvernare după care se prezintă în Parlament şi i acordă sau nu votul de încredere. După ce Parlamentul acordă votul de încredere se duce din nou la preşedinte care, depune jurământul şi apoi preşedintele numeşte primul-ministru şi guvernul în baza acordată de Parlament. Procedura inversă nu există. Nu este prevăzută în actuala Constituţie din 2003 încoace. Preşedintele nu îl poate revoca pe primul-ministru, care poate fi demis prin moţiune de cenzură de Parlament. În situaţia dată, primul ministru are două variante să accepte cererea preşedintelui să-şi dea demisia, dar nu poate fi obligată sau să nu accepte şi să-şi vadă de treabă în continuare. Cererea preşedintelui are doar un caracter moral sau creează o problemă politică. În funcţie de modul cum se va rezolva această problemă fiecare va deconta politic lucrurile acestea. Altă sancţiune nu există decât una politică. Poporul va fi chemat din nou la urne şi va ţine seama sau nu de acest eveniment”, a declarat, pentru Mediafax, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean.