Ministrul Justiției pledează la CCR în conflictul dintre Guvern și președinte: Șefa DNA își exercită funcția discreționar

Judecătorii Curţii Constituţionale a României au început, joi, şedinţa în care se discută cererea de soluţionare a conflictului între autorităţi determinat de refuzul preşedintelui României de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Din partea Guvernului pledează ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în timp ce Preşedinţia este reprezentată de consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu.

„Președintele României nu a dat curs propunerii, din motive de oportunitate politică. Noi considerăm că refuzul este de natură să creeze un blocaj instituțional. Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și-a exercitat și își exercită în continuare discreționar funcția, deturnând-o de la rolul său constituțional și legal.

Din ceea ce președintele ne-a transmis în scris, aveți la dosar, nu mai reiau, dar în declarațiile publice, pe lângă ceea ce aveți în dosar, președintele a motivat faptul că nu poate da curs solicitării pentru că este o decizie de oportunitate politică.

Noi am considerat și considerăm că această motivare a lipsei de oportunitate politică, acest refuzul este de natură să creeze un blocaj instituțional, cu consecința unui conflict constituțional între Guvern și Administrația Prezidențială.

Aș dori să reiterez faptul că ministrul Justiției are autoritate asupra procurorilor și are competențe de evaluare. În schimb, președintele nu are nicio autoritate asupra procurorilor și nici competențe de evaluare.

Cererea adresată dumneavoastră privește atribuțiile președintelui pe de o parte și a ministrului Justiției pe de altă parte. De aceea, Curtea este chemată să dea să calea de urmat”, a spus Tudorel Toader.

CCR a fost sesizată cu cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei, pe de o parte, şi preşedintele României, pe de altă parte, în principal, şi între Guvernul României şi preşedinte, în subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a Laurei Codruţa Kovesi.