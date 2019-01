Reacția lui Călin Popescu-Tăriceanu, după decizia CCR despre neconstituționalitatea protocoalelor secrete

Foto: captură Antena 3

Călin Popescu-Tăriceanu a reacționat după decizia CCR privind conflictul legat de protocoalele cu SRI.

„Decizia CCR eu o consider, aş spune, firească în contextul în care aprecierile generale pe care le-am văzut a unor oameni cu cunoştinţe juridice evidenţiau faptul că aceste protocoale au legiferat pe lângă lege, erau neconstituţionale şi ca atare pentru cei care aveau dubii, Curtea Constituţională cred că a pus definitiv punctul pe i, şi anume existenţa şi în egală măsură aplicarea acestor protocole a condus la grave prejudicii în actul de justiţie şi este unul din lucrurile care dovedeste încă o dată în plus existenţa a ceea ce eu am numit de multa vreme statul paralel, deep state, în Romania, care nu este din păcate o formulă metaforică şi a constituit o realitate care este aş spune gravă. Această realitate gravă este dată de existenţa unei cangrene în sistemul de justiţie în România, pe care prin reforma legilor justiţiei şi a codurilor penale încercăm să o îndepărtăm”, a declarat pentru Mediafax Călin Popescu-Tăriceanu.

El a mai spus că lupta anticorupţie a fost transformată în acţiunea de eliminare a persoanelor incomode.

„În aceste condiţii devine din ce în ce mai clar statul de drept care a fost înţeles şi de Băsescu şi este înţeles şi de Iohannis ca fiind de fapt lupta împotriva corupţiei şi în realitate statul de drept este cu totul şi cu totul altceva. A fost pur şi simplu călcat în picioare, iar lupta împotriva corupţiei a fost instrumentul de eliminare a celor incomozi, fie din zona politică, din zona economică, fie din zona academică şi din alte sectoare ale vieţii sociale. Asta este realitatea crudă pe care a trăit-o până în prezent şi mie mi se pare decizia Curţii Constituţionale salutară”, a mai spus liderul ALDE.

Curtea Constituţională a admis miercuri existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Parchetul ICCJ în legătură cu protocoalele cu SRI.

Protocolul încheiat între Parchetul General şi SRI în 2009 a fost declarat integral neconstituţional, iar cel din 2016, parţial neconstituţional.

