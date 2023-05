Ambasadorul american la București, Kathleen Ann Kavalec, în dialog cu Radu Tudor, într-un interviu-eveniment, joi seară, la "Sinteza Zilei"

În această seară, Antena 3 CNN difuzează, în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", un interviu cu ambasadorul american la București.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Excelența Sa Kathleen Ann Kavalec răspunde întrebărilor formulate de Radu Tudor iar interviul abordează mai multe subiecte de mare actualitate.

Între acestea, numărul și activitățile militarilor americani din România, proiectele militare menite să contribuie la înfrângerea Rusiei, în urma invaziei neprovocate în Ucraina, ajutorul SUA pentru programul energiei nucleare românești dar și detalii despre includerea României în programul Visa Waiver.

"Pentru mine, este o mare plăcere să am posibilitatea de a vorbi cu oamenii direct în limba lor. Am studiat limba română și (...) din fericire, am avut timp să o studiez din nou înainte de a veni aici. Cred că este o limbă foarte frumoasă", a spus Kavalec, în interviul acordat lui Radu Tudor, ce va fi difuzat joi seară, la "Sinteza Zilei".