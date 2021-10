Primăria Botoşani a închiriat un excavator pentru gropile morţilor de COVID. "Suntem într-o situaţie anormală"

Judeţul din nordul ţării se confruntă cu un număr mare de cazuri şi decese COVID, iar municipalitatea a decis că un excavator ar urgenta procedurile de înmormântăre.

"Suntem într-o situaţie anormală în care numărul acesta mare de înhumări ne-a determinat să apelăm şi la mijloace mecanizate pentru a face gropile de care am avut nevoie.

Ieri în municipiul Botoşani au fost 14 înhumări, iar la Cimitirul Eternitatea, unul dintre cele două cimitire din Botoşani, am apelat la acest mijloc pentru a executa gropile şi pentru a înhuma toţi morţii pe care i-am avut.", a declarat, în direct la Antena 3, primarul municipiului, Cosmin Andrei.

"Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate", a declarat şi Marinela Vieru, directorul SPAPOC. Oficialul a adăugat că nu poate să prevadă ce se va întâmpla în zilele următoare.", a mai explicat edilul.

Criză de locuri de veci în municipiul Botoşani

Botoşaniul se confruntă cu o criză a locurilor de veci încă dinainte de acutizarea crizei sanitare, când media de înhumări zilnice era de cinci-şase.

"Este o situaţie dinainte de pandemie, o criză acută a locurilor de veci şi am făcut demersuri pentru extinderea Cimitirului Eternitatea pe care îl avem în Botoşani. Celălalt (Cimitirul Pacea) este plin, nu mai sunt locuri pline încă dinainte de pandemie. Mai sunt botoşăneni care au locuri concesionate şi mai apelează la concesiunile pe care le au, dar cei care nu au loc de veci vin în faţa administraţiei publice locale să le rezolve această problemă. Am amenajat în regim de urgenţă o extindere a Cimitirului Eternitatea şi am urgentat o licitaţie pentru o suprafaţă generoasă.", a mai explicat Cosmin Andrei, în direct la Antena 3.

Cifrele pandemiei

Numărul de botoşăneni care s-au îmbolnăvit de la debutul pandemiei până în prezent a ajuns miercuri la 18.363. Dintre aceştia 15.481, adică 84,31%, s-au vindecat, iar 885 şi-au pierdut, din nefericire, viaţa.

În prezent la nivelul judeţului sunt active 1.997 de cazuri de Covid19, iar cele mai multe, respectiv 1.032 sunt în municipiul Botoşani unde incidenţa a ajuns la 8,68 de cazuri la mia de locuitori.

