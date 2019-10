Ce surpriză! Cine este de fapt amanta din Gorj filmată dezbrăcată într-o mașină - Gestul uluitor făcut de soțul femeii - VIDEO

O femeie din Gorj si-a prins sotul in masina cu amanta. Femeia a crezut ca traieste un cosmar atunci cand si-a gasit sotul in masina cu o alta femeie. Amandoi erau complet dezbracati, fiind in plin moment intim, iar sotia, manata de nervi, n-a stat pe ganduri si i-a luat hainele femeii.

Imaginile au fost filmate în apropierea spitalului din Motru, acolo unde lucrează ca asistentă medicală femeia prinsă goală, în maşină, de soţia înşelată. Ea e însă din Severin, iar cei doi soţi protagonişti ai poveştii sunt tot din Mehedinţi, se pare că din Baia de Aramă, conform observator.tv.