Copil batut de tata pana i-a rup mana pentru ca a mancat doua felii de salam! Anchetatorii au ramas fara cuvinte

Un baiat in varsta de 15 ani din comuna Silviesti, judetul Gorj, a ajuns la spital dupa o altercatie care s-a transformat repede in agresiune fizica. Primarul localitatii, Sorin Bucurescu, a spus ca a aflat chiar de la tanar ca tatal lui l-a batut dupa ce ar fi umblat in frigider fara permisiunea lui.

"Pot eu să-i iau apărarea unui asemenea om, atâta timp cât eşti capabil să dai în copil până când îi rupi mâna? Doar pentru faptul că a tăiat două felii salam, tocmai de aceea l-a bătut. Copilului i-a fost foame. (…) El (tatăl – n.r.) minte, nu pentru că nu a vrut copilul să mănânce, ci pentru că a mâncat două felii de salam. Cu atât mai dureros. Copiii se duc la muncă prin sat şi seara părinţii le cer banii pentru ţigări şi băutură. Mama nu vine acasă cu săptămânile”, a declarat, pentru Mediafax, primarul comunei Slivileşti, Sorin Bucurescu.

Minorul a mers la medic si a primit ingrijiri medicale, dar a depus si o plangere penala impotriva tatalui sau pentru loviturile primite. Se pare insa ca ulterior l-a iertat pe agresor. El si-a retras plangerea formulata, conform Gorj-domino.

"La data de 5 iulie, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Slivileşti au fost sesizaţi de un tânăr de 15 ani, din comună, despre faptul că, la data de 1 iulie, tatăl său, de 48 de ani, ar fi exercitat acte de violenţă asupra sa. Din verificările efectuate de poliţişti la faţa locului, a reişit faptul că, în timp ce se afla la domiciliu, a avut un conflict spontan cu tatăl său, care, pe fondul consumului de alcool, a exercitat acte de violenţă asupra sa, provocându-i leziuni. În cursul zilei de joi, minorul a fost prezentat la SML Gorj, unde, cu ocazia examinării, s-a constatat că necesită un număr de 30-35 de zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare. S-a continuat urmărirea penală faţă de bărbatul, de 48 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, fiind reţinut pentru 24 ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj", se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Gorj.