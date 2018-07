Un fermier din Arad a cerut împușcarea mistreților. „Ei răspândesc pesta porcină!”

Foto: pixabay.com

Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Muscă, care a cerut împuşcarea mistreţilor, deoarece răspândesc pesta porcină, a fost vizitat sâmbătă de ministrul Fifor.

Fermierul susţine că l-a convins pe ministru să ridice problema pestei în CSAT.

„Am fost vizitat de domnul ministru Mihai Fifor. Am avut o discuţie telefonică, mai întâi, şi după ce s-a întors din Grecia, cu necazurile care au fost acolo, a venit şi am avut o discuţie la Curtici, dânsul fiind şi senator de Arad. Am reuşit să-i implementez ideea că problema care este la ora actuală cu pesta porcină africană trebuie obligatoriu discutată în CSAT, pentru că este problemă de interes naţional, problemă de strategie a zootehniei româneşti, este problemă de industrie a cărnii de porc, care se termină, dacă nu luăm toate măsurile, se termină foarte rapid. Ministrul Fifor a spus că discută cu premierul şi vor lua măsurile care se impun. Cere în CSAT să fie introdus acest subiect, sper să şi reuşească”, a declarat, corespondentului Mediafax, Dimitrie Muscă.