LOTO 6/49. LOTO. Numerele trase la extragerea de joi 26 aprilie

LOTO. Joi, 26 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 aprilie, Loteria Romana a acordat 33.906 castiguri in valoare totala de 1.313.909,77 lei.

LOTO 6/49: 14, 18, 19, 24, 33, 6

LOTO 5/40: 8, 5, 6, 26, 10, 31

JOKER: 10, 44, 3, 20, 16 + 3

Noroc: 0 8 9 8 9 6 5

Super Noroc: 3 7 6 0 3 6

Noroc Plus: 1 5 2 7 5 4

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,62 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, in urma tragerilor de duminica, 22 aprilie, a ramas un report in valoare de aproximativ 873.000 lei (peste 187.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,32 milioane lei (peste 283.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 163.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 440.000 de lei (aproximativ 95.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 8.000 de lei.

LOTO 6/49: 14 18 39 21 45 29

LOTO 5/40: 20 21 9 6 15 14

JOKER: 6 31 7 3 12 7

Super Noroc: 1 2 2 8 3 5

Noroc: 7 9 3 6 7 7 2

Noroc Plus: 8 3 3 2 5 9

LOTO 6/49. Duminica, 22 aprilie, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la extragerile loto de joi, 19 aprilie, Loteria Romana a acordat 16.707 castiguri in valoare totala de 1.708.793,13 lei.

PREMII MARI IN JOC

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 470.600 lei (peste 101.000 de euro)

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,3 milioane lei (peste 280.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 146.600 de lei (peste 31.400 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 388.400 de lei (peste 83.300 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 5.000 de lei.

La tragerea Joker de joi, 19 aprilie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 448.382,56 lei fiecare. Unul din biletele castigatoare a fost jucat la agentia 07-012 din Botosani si a fost completat cu doua variante simple la Joker. Cel de-al doilea bilet, a fost jucat la agentia 09-085 din Braila si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.

LOTO 6/49. LOTO Joi, 19 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana a acordat 26.701 castiguri in valoare totala de 2.704.702,31 lei.

LOTO 6 din 49 din 19 aprilie 2018. 4, 21, 22, 27, 24, 37

Loto 5 din 40 din 19 aprilie 2018. 22, 31, 8, 29, 28, 14

Joker din 19 aprilie 2018. 27, 10, 19, 14, 32 + 2

Noroc 0 6 2 2 2 7 8

Super Noroc 4 5 6 5 0 0

Noroc Plus 3 2 5 8 4 5

LOTO LOTERIA ROMANA SUPLIMENTEAZA FONDUL DE CASTIGURI AL CATEGORIEI I LA LOTO 6/49 CU 300.000 DE LEI

LOTO Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6 /49 la tragerea de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana suplimenteaza pentru tragerea de joi, 19 aprilie, fondul de castiguri al categoriei I al acestui joc cu suma de 300.000 lei.

LOTO. Report uriaș la NOROC

LOTO La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,28 milioane lei (aproximativ 275.000 de euro).

LOTO La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 838.700 de lei (aproximativ 180.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 134.000 de lei (aproximativ 29.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 350.000 de lei (peste 75.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 2.800 de lei.