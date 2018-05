LOTO 6/49. Noi numere trase joi 3 mai 2018. Situație NĂUCITOARE la Joker

LOTO 6/49: 29 37 44 3 9 6

LOTO 6 din 49. Duminica, 29 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 26 aprilie, Loteria Romana a acordat 17.570 castiguri in valoare totala de 882.486,49 lei.

LOTO 6 din 49 din 29 aprilie 2018. 30, 49, 14, 46, 37, 32

Loto 5 din 40 din 29 aprilie 2018. 19, 39, 25, 22, 31, 10

Joker din 29 aprilie 2018. 32, 30, 12, 11, 19 + 11

Noroc 5 9 0 8 2 7 6

Super Noroc 6 4 3 7 5 3

Noroc Plus 1 8 1 2 2 4

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,65 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,35 milioane lei (peste 290.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 174.500 de lei (peste 37.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 482.000 de lei (aproximativ 104.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproximativ 10.500 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 26 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.817,80 lei. Biletul s-a jucat la agentia 15-017 din Targoviste, judetul Dambovita si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40.