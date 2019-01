LOTO 6/49. Numere incredibile trase la LOTO duminică 6 ianuarie

Loto 6 din 49 de duminică 6 ianuarie: 7 45 30 17 6 26

Loto 5 din 40: 38 29 39 18 8 2

Joker: 8, 20, 42, 38, 22 / 17

Noroc: 7 1 9 9 3 6 0

Super Noroc: 1 8 9 6 7 4

Noroc Plus: 8 4 3 9 6 1

LOTO. La tragerile loto de luni, 31 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 47.400 castiguri în valoare totală de peste 3,9 milioane de lei.



LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,76 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 1,5 milioane lei (aproximativ 320.000 de euro).



LOTO. La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 4,16 milioane lei (peste 892.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de aproximativ 127.000 de lei (peste 27.000 euro).



LOTO.La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 1,27 milioane lei (aproximativ 274.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de aproximativ 202.000 lei (peste 43.000 de euro).

LOTO.La tragerea Loto 5/40 de luni, 31 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 106.626,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 18-093 din Pestisani, judetul Gorj.