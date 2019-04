LOTO 6/49. Numerele extrase duminică 14 aprilie 2019. Numere INCREDIBILE la JOKER

LOTO 6 din 49 din 14 aprilie 2019. 12 44 4 36 31 39

Loto 5 din 40 din14 aprilie 2019. 23 24 33 25 26 39

Joker din 14 aprilie 2019. 40 13 39 34 25 +10

Noroc 8 4 3 1 5 9 3

Super Noroc 4 7 1 1 6 0

Noroc Plus: 5 8 4 6 6 2

LOTO. Duminica, 14 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 15.047 de castiguri, in valoare totala de 748.474,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,81 milioane lei (peste 3,74 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 543.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,85 milioane lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 523.000 de lei (aproximativ 110.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29.000 de lei iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 291.700 de lei (peste 61.200 de euro).